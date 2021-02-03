Enflasyon sepetin İçeriğini güncellendi !

Ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte enflasyon sepetinde yer alan madde ağırlıklarına ilişkin güncellemeler de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı artarken, alkollü içecekler, giyim ve lokanta gibi maddelerin ağırlıkları azaltıldı.

2020'de sepette yüzde 22,77 olan gıdanın ağırlığı yüzde 25,94'e yükseltildi. Gıdadan sonra en büyük kalem olan ulaştırmanın ağırlığı ise yüzde 15,62'den yüzde 15,49'a düştü.

Konutun ağırlığı ise yüzde 14,34'ten yüzde 15,36'ya yükseldi.

Gıda ve konut ile birlikte ev eşyası, haberleşme ve sağlık gruplarının da enflasyon sepetinde ağırlıkları katlandı.