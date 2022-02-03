Enflasyon Ocak'ta sert yükseldi! 2022 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, ocakta yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran, son 20 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,06 olan yıllık tüketici enflasyonunun ocakta yüzde 48,69’a yükseldiğini açıkladı.

Ekonomistlerin enflasyon tahmini, Bloomberg anketinde yüzde 48, Reuters anketinde yüzde 46,68 olmuştu.

AYLIK TÜFE % 11,1 OLDU

Tüketici fiyat endeksinde ocakta aylık artış oranı yüzde 11,1 oldu.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında % 13,58 artan TÜFE Ocak ayında artışını sürdürdü. Ocak ayında TÜFE % 11,01 Arttı

ÜFE'DE ARTTI

Üretici fiyatları ise yüzde % 10,45 artış gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,69, aylık %11,10 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu.

Ekonomistler ne bekliyordu İSTANBUL OCAK ENFLASYONUNU AÇIKLANDI: REKOR KIRDI

TÜİK öncesi her ayın 1. günü İstanbul için enflasyon rakamını açıklayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin (2022 yılı) perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İTO'ya göre İstabul'da Ocak ayında fiyatlar % 13,78 arttı. İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı. Toptan fiyatlardaki arış oranı % 6,03 oldu. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR

Reuters beklentisi: Aylık enflasyonun ise yüzde 9.80 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 6.9 ila yüzde 13.72 bandında yer alıyor

AA Finans beklenti anketi; Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş ise Ocak ayı için enflasyon beklentisini güncelledi ve %12'lik bir enflasyon beklentisi olduğunu açıkladı. Aktaş daha önce Ocak ayı için 13,5 ile 15,5 arası bir enflasyon beklentisi olduğunu ifade etmiş Ocak ayında çok yüklü zam gören elektrik, doğalgaz ve sigaranın 2022 ağırlığının daha düşük olması nedeniyle rakamı güncellemişti.

Bloomberg anketinde ise medyan beklenti ocak ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 9,4, yıllık ise yüzde 45,5 seviyesinde artması yönünde gerçekleşti. 25 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette ocak ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 5,8, en yüksek beklenti yüzde 13,72 olarak kaydedildi.

EKSİ ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, 30 Aralık 2021'de Bloomberg HT yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendirmişti. Aşan, "Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Şubat'tan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak." diye konuşmuştu.

ENFLASYON ÖNCESİ TÜİK'DE BAŞKAN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

29 Ocak 2022 Cumartesi gübü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürüten Sait Erdal Dinçer'in görden alınmıştı. TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya, Başkan Yardımcılığına ise İbrahim Demir atanmıştı.