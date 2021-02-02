Enflasyon Ocak'ta Aralığı geçecek!

2021 yılının resmi ilk enflasyon rakamı yarın açıklanıyor. TÜİK Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini yarın açıklayacak. TÜİK öncesi İstanbul enflasyonu dün açıklandı. Ayrıca ekonomistlerin yarın açıklanacak enflasyon rakamları için beklenti anketi de sonuçlandı. İşte detaylar...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Geçen Aralık ayında TÜFE 1,25 artış göstermişti.

ENFLASYON YARIN AÇIKLANIYOR

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

YÜZDE 1,48 ARTIŞ BEKLENİYOR

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.

İLK RAKAM İSTANBUL'DAN GELDİ

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

AA FİNANS'IN ANKETİNDEN

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.(AA)