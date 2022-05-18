Enflasyon gıda ile gelecek: Şoklara hazır olun

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'Yaz ayları-tarım ürünleri-ucuzlama' diyenler tatsız bir sürprize hazır olun!

Tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki artış, "Yaz ayları için bana güvenmeyin, hatta hazırlığınızı yüksek zamlara göre yapın" dedirtecek boyutta.

--*Tarım-ÜFE nisanda yüzde 18, son bir yılda yüzde 119 arttı.

--*Tek yıllık bitkisel ürünlerdeki artış ise nisanda yüzde 28, son bir yılda yüzde 191 düzeyinde.

Nedir klasik beklenti...

Dünya'dan Alaattin Aktaş'ın haberine göre; Yaz gelecek, tarım ürünleri bollaşacak, fiyatlar düşecek. Çok da yanlış değildir tabii ki bu. Doğaldır da hem. Örneğin serada yetişen domatesle tarlada yetişenin fiyatı aynı olacak değil ya.

Ama bu yıl pek de umulan ölçüde bir fiyat düşüşü yaşanmayacak gibi...

Bunu biz söylemiyoruz. Hem zaten tutup Antalya’daki, Adana’daki fiyatların nasıl seyrettiğini tespit etme şansımız yok ki.

Bunu söyleyen TÜİK, evet TÜİK. Elbette TÜİK “Bu yıl yaz aylarında tarım ürünü fiyatları pek gerilemeyecek” demiyor, öyle bir görevi de yok zaten ama ortaya koyduğu oranlarla bunu dolaylı olarak dile getirmiş oluyor.

TÜİK’in dün açıkladığı nisan ayı tarım-ÜFE verileri, yani çiftçinin ürününü ilk satış fiyatı ya da hayvan yetiştiricilerinin ilk satış fiyatı tam anlamıyla korkunç bir artışa işaret ediyor.

Tarım kesimi üretici fiyat endeksi nisan ayında tam yüzde 17.76 oranında artış gösterdi. Bir ayda yüzde 17.76 artış!

Bu, söz konusu endeksin hesaplandığı 2010 yılı başından beri görülmemiş bir oran. Yani rekor!

Tarım ürünlerinin üretici fiyatı ya da diğer bir ifadeyle ilk el fiyatı veya toptan fiyatı bu düzeyde artacak ama yaz aylarında fiyatlar düşüş gösterecek, hem de kayda değer bir oranda! Üstelik aylık fiyat artışı yalnızca nisana özgü bir durum değil ki, fiyatlar beş aydır rekor üstüne rekor kırarak yükseliyor.