En Ucuz kredi verecek bankaların listesi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu Erdoğan tarafından müjdesi verilen 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvurular başladı. Destekler yatırım, ihracat ve işletme harcamaları olarak üç bölümde veriliyor. Yatırım yapmayı planlayan şirketler, Yatırım Destek Paketi'nden 120 aya kadar vade ile yararlanabilecek. Pakette kredi üst limiti KOBİ'ler için 35 milyon TL'yi buluyor

KOBİ dışı işletmeler ise 100 milyon TL’ye varan ölçülerde kredi kullanabilecek. Bayan teşebbüsçüler yüzde 90 kefaletten yararlanacak. İhracat Takviye Paketi’nde işletmeler, azami 6 ay ödemesiz devir dahil azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek. Pakette kredi üst limiti işletmenin ciroya nazaran değişmekle birlikte azami 25 milyon TL olacak.

İşletme Harcamaları Dayanak Paketi’nde KOBİ’ler azami 5 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler ise 20 milyon TL meblağında krediden faydalanabilecek. İşte KGF’nin ayrıntıları.

10 MİLYARLIK İŞLETME HARCAMA TAKVİYE PAKETİ.

– KİMLER YARARLANACAK? KOBİ’ler cirolarına nazaran 500 bin ila 5 milyon TL ortasında kredi kullanabilecek. KOBİ dışı işletmeler ise azami 20 milyon TL meblağında krediden faydalanabilecek. Ticari kredi kartları ve banka kartına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları KOBİ’ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler için ise yüzde 75 olacak. Şirketler ya ticari kredi kartı ya da banka kartından bu krediyi kullanabilecek.

– VADE KAÇ YIL OLACAK? Azami 6 ay ödemesiz, 30 ay vadeyle kullanım yapılabilecek.

– HANGİ KAİDELER GEREKİYOR? İşletme kredisinin azami yüzde 10’u nakit olarak verilebilecek. Nakit olarak sağlanan kredi kısmı için tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri sarfiyatlar kontrat yahut fatura ile belgelendirilecek. Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak krediler için fatura ibrazı koşulu aranmayacak. Kredi kartı eseri nakit çekime kapalı olacak. Rotatif nitelikli krediler için işletme ödeme yaptıkça boşalan limitler tekrar kullanılabilecek. Banka kartına tanımlanacak kredi de nakit çekime kapalı olacak. Lakin kredi meblağlarının azami yüzde 10’u nakit olarak verilebilecek.

25 MİLYARLIK YATIRIM DAYANAK PAKETİ.

– KİMLER YARARLANACAK? Yatırım planlayan her işletme başvurabilecek. Bayan teşebbüsçü ya da bayan yöneticisi bulunan işletmelerde kefalet oranı yüzde 90 olacak. Öteki KOBİ’lerde bu oran yüzde 85, KOBİ dışı işletmelerde ise yüzde 80’i bulacak.

– VADE KAÇ YIL OLACAK? Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler, 24 ayı ödemesiz azami 120 ay vadeyle kredi çekebilecek. İşletme kredisi ise 6 ayı ödemesiz devir olmak üzere 36 ay vadeyle kullanılabilecek.

– HANGİ KURALLAR GEREKİYOR? Yatırım kredisinden yararlanmak isteyenler tek seferde yapılacak 50 bin TL ve üzeri yatırıma ait harcamalarını kontrat yahut faturayla belgelendirecek. Turizm dalı hariç, arsa ve bina yatırımları lakin makine yatırımlarıyla birlikte yapılırsa kefalet verilecek. İşletme kredisinden yararlanacaklar, tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri sarfiyatları belgelendirecek. Kredinin yüzde 10’u nakit olarak verilebilecek. Kartlı ödemelerde fatura ibrazı kaidesi aranmayacak.

25 MİLYARLIK İHRACAT TAKVİYE PAKETİ.

– KİMLER YARARLANACAK? Pakette kredi üst limiti işletmenin segment ve cirosuna nazaran değişmekle birlikte azami 25 milyon TL. 10 milyona kadar cirosu olanlar 5 milyon, 10-25 milyon TL cirosu olanlar 15 milyon, 25-125 milyon olanlar 25 milyon, 125 milyon ve üzeri olanlar da 25 milyon TL kredi

– VADE KAÇ YIL OLACAK? İşletmeler, azami 6 ay ödemesiz azami 24 ay vade ile kredi kullanabilecek.

– HANGİ KAİDELER GEREKİYOR? Tek seferde yapılacak 20 bin TL üzeri masraflar belgelendirilecek. Kefalet fiyatının azami yüzde 10’u nakit olarak verilebilecek. İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ’ler, KOSGEB Başkanlığı’nca tespit edilecek.