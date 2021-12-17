En Çetin Zam! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor! Benzin ve motorine çok büyük zam! Doların 15 lirayı aşmasının ardından dün benzine 66 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren benzine 69 kuruş daha, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geleceği bildirildi.

Doların 15 liranın üzerine yerleşmesinin ardından akaryakıt ürünlerine günlük zam gelmeye başladı. Serbest piyasada dolar güne 15.72 lirayı görerek, euro ise 17,83'i görerek başladı. DOLAR 16 TL'Yİ GEÇTİ Dolar 16,02 TL, avro 18,17 TL'den işlem görüyor. DÜN 66 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ Kurdaki hareketlilik sürerken dün benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine bir zam daha geldi. BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, ---*Benzine 69 kuruş, ---*Motorine ise 1 lira 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Zammın bu geceden itibaren geçerli olacağı bildirildi.