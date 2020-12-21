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Elektrikte yeni dönem! O kişilerin elektrikleri 3 ay kesilmeyecek..

Elektrikte yeni dönem! O kişilerin elektrikleri 3 ay kesilmeyecek.. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren ve 1 Yönetmelik ile 4 adet Usul Esas'tan oluşan kalite mevzuatı paketini kabul ederken; merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliği de kamuoyu görüşüne açtı.

Elektrikte yeni dönem! O kişilerin elektrikleri 3 ay kesilmeyecek..
21 Aralık 2020 Pazartesi 11:47

Elektrikte yeni dönem! O kişilerin elektrikleri 3 ay kesilmeyecek..

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bütün dağıtım şirketlerinin uyması gereken kuralları içeren ve 1 Yönetmelik ile 4 adet Usul Esas'tan oluşan kalite mevzuatı paketini kabul ederken; merakla beklenen tüketici hizmetleri yönetmeliği de kamuoyu görüşüne açtı.

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