Elektrik faturasında düğmeye basıldı! 'tek zamanlı kullanım tarifesine geçin' uyarısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Ocak’tan itibaren geçerli olduğunu açıkladığı "kademeli tarife" uygulamasında tepkiler üzerine günlük 5 kilovatsaat olarak hesaplanan tüketim tutarı 7 kilovatsaate, böylece aylık tüketim de 150 kilovatsaatten 210'a çıkarılmıştı.

EPDK'nın açıkladığı oranlara göre, elektrik tüketiminin günün her saatinde aynı birim fiyat üzerinden hesaplandığı tek zamanlı tarifede 210 kilovatsaate kadar yüzde 52, sonrası için yüzde 127'lik zam oranı belirlendi.

Fatura tutarının 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 aralıklarında 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplandığı çok zamanlı tarifede ise direkt yüzde 127'lik zam açıklandı.

Aynı anda uygulamaya konulan "tek zamanlı" ve "çok zamanlı" tarifeler kafalarda soru işareti bırakırken, konunun uzmanlarından önemli bir iddia da gündeme geldi. Çok zamanlı tarife üzerinden elektrik kullanan abonelerin aynı miktarda enerji için çok daha yüksek tutarda fatura ödeyeceği ileri sürüldü.

Tüketim tarifelerinin ne olduğunu bilmeyen on binlerce abone olduğunu söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şube Başkanı Özgür Tamer de yurttaşlara bu yönde çağrı yaptı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tamer şunları kaydetti:

"Yılbaşından geçerli olacak şekilde yapılan elektrik zammında kademeli bir uygulamaya gidildi. Önce 150, daha sonra ise 210 kilovatsaat olarak duyurulan ilk kademedeki elektrik zammı yüzde 52, daha sonraki 210 kilovatsaatin üzerindekinde ise elektrik zammı ise yüzde 127 olarak gerçekleşti. Çok zamanlı dediğimiz üç zaman diliminde farklı tarifeler uygulayan elektrik faturalandırma sisteminde ise böyle bir kademelendirme yapılmadı. Yani bütün abonelere yüzde 127 oranında zam yapıldı. Bu şekilde elektrik tüketen abonelere bir an önce tüketimlerini tek zamanlı tarifeye geçirmelerini tavsiye ediyoruz. İdareye de bu zammın üç zamanlı tarife olanlar için de aynı şekilde kademeye bölünmesi çağrısını yapıyoruz."