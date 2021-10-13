Elektrik faturalarına gelecek zam belli oldu! Yüzde 40’lık zam kapıda Bakan Fatih Dönmez'in doğal gaz ve elektrikte yeni zam sinyali vermesinin ardından, elektrik faturalarına gelecek zam oranı konuşulmaya başlandı. Çetin Ünsal, "Yüzde 40’lık bir zam konuşuluyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz ve elektrikte yeni zam sinyali vermiş, "Vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden geleni yapıyoruz" demişti. Faik Dönmez'in açıklamasının ardından doğal gaz ve elektrik fiyatlarına gelecek zam oranları konuşulmaya başlandı.

Elektrik fiyatlarında 1 Kasım açmazına dikkat çeken Para Analiz yazarı Çetin Ünsal, "Elektrik faturalarına zam gelecek mi? Hatırlayacaksınız Ekim 2021 itibariyle yüzde 15’lik bir zam konuşulmuş, akıbeti belirsiz halde ortada kalmıştı. Elektrik üretimindeki paylara baktığımızda tedarikçilerde yüzde 15 ile ithal kömürün, yüzde 35 ile de doğalgazın payı olması dikkat çekiyor. Neden? Çünkü bu alanda yüzde 40’lık bir zam ihtiyacı belirdiği ve yerine getirilmezse sıkıntı yaşanacağı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.





Bir fiyat artışının kaçınılmaz olduğu çok açık olduğunu belirten Ünsal, "O zaman kritik soru şu: Zam kime gelecek ve sonuçları ne olacak? Tekrar altını çizmek gerekirse tüketicinin de üreticinin de bunu karşılamaya tahammülü yok." ifadelerine yer verdi.

Avrupa’da reel sektörün, hanelere oranla yüzde 57 daha ucuz enerji kullandığını vurgulayan Ünsal, şu ifadeleri kullanıyor:

"Bizde ise tablo tam tersi. İşyerleri, hanelere göre yüzde 22 daha çok pahalı alım yapar halde. Belli bir yere kadar artışların da tüketici ve ticarethanede dengeli gittiği gözleniyor. Ta ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar. O süreçte ihtiyaç olan zamlar, sanayi ve ticarethanelere yansıtılmaya başlanınca makas açılıyor.

Aksi takdirde enflasyondan gelir kaybına kadar bir dizi problemi zincirleme yaşıyorsunuz. Ayrıca fiyatların içindeki vergileri de ayrıca hatırlatırım. Şimdi tüm bu gerçekler önümüzdeyken, marketlerde fırsatçılık arayan ekonomi yönetiminin enerji politikasını gözden geçirmesi gereği açıkça gözüküyor.

Ama alım gücünü tamamen kaybeden tüketici ve henüz fiyatlarına maliyetlerinin yüzde 25 oranındaki enflasyon farkını yaratamamış reel sektör varken, tedarikçilerin de zam ihtiyaçları yüzde 40’lara dayanmışken açmaz şu:

Bu zam yapılabilecek mi? Yapılırsa kime uygulanacak, yapılmazsa arz sorunu nasıl aşılacak? Anlayacağınız Kasım ayı elektrikte çok bilinmezli bir denklemle önümüze gelmeye hazırlanıyor."