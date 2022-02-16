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Elektirik doğalgaz ve su Faturalarına %10 indirim geliyor

Elektirik doğalgaz ve su Faturalarına %10 indirim geliyor

Elektirik doğalgaz ve su Faturalarına %10 indirim geliyor
16 Şubat 2022 Çarşamba 11:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı kabine toplantısı öncesinde enerji kulislerinde elektrik faturalarında yüzde 10 KDV indiriminin yapılacağı bilgisi dolaşıyor.

Kabine bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda yüksek elektrik faturalarına gelen tepkiler, talepler masaya yatırılacak.

Yüksek elektrik faturalarında indirim beklentisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in enerji patronlarıyla yaptığı görüşme sonrasında suya düşerken, dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.İndirim formüllerinin karara bağlanması öngörüldüğü toplantıda, elektrik faturalarında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 10 ila yüzde 8 bandına çekilebileceği belirtiliyor.

Elektrik faturalarında dikkat çeken bir indirim formülü, Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ), piyasadan elektrik satın alması ve bu elektriği daha düşük bir bedelle ya da fiyatla görevli tedarik şirketlerine satması yoluyla sağlanacak. Hazine bu EÜAŞ'ın zararını sübvanse edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aylık 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ( EPDK) da başından bu yana kademeye karşı olduğu biliniyor. Bu kapsamda kademenin, yeniden gözden geçirilebileceği ifade ediliyor.

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