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e-ticarette tüketicilerin korunmasına yönelik yeni adımlar

e-ticarette tüketicilerin korunmasına yönelik yeni adımlar Milyonlarca tüketicinin korunması için e-ticaretin kolaylaştırılması ve ürün iadesinde tüketici lehine kararlar artırılacak.

e-ticarette tüketicilerin korunmasına yönelik yeni adımlar
02 Kasım 2021 Salı 11:36

Koronavirüs salgını ile beraber e-ticaretin artmasıyla tüketiciler, neredeyse tüm alışverişlerini internet üzerinden yapıyor. Ancak bu durum kolaylık sağladığı gibi beraberinde sorunları da getirdi.

E-TİCARETTE EN ÇOK YAŞANAN SORUN İADE

Tüketiciler ürünü iade etmek istiyor ancak satıcılar iade ürünü kabul etmiyor. Hükümet de işte bu noktada tüketicileri korumak için önemli bir adım atıyor.

E-TİCARET KOLAYLAŞTIRILACAK

Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre gelecek yıl ticareti kolaylaştırmak, tüketiciyi korumak amacıyla bazı uygulamalar getirilecek.

TÜKETİCİ DAHA ÇOK KORUNACAK

Hazırlık aşamasındaki yeni düzenlemeyle tüketicilere yönelik 'hizmet memnuniyet endeksi' oluşturulacak. Uyuşmazlık çözüm mekanizması tüketici lehine güçlendirilecek.

e-ticarette tüketicilerin korunmasına yönelik yeni adımlar #3

ÜRÜN İADESİ TÜKETİCİ LEHİNE KOLAYLAŞTIRILACAK

e-ticaret işlem hacminin gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması beklenirken, sıklıkla mağduriyete neden olan ürün iade süreci de tüketici lehine kolaylaştırılacak, toptancı halleri de yenilenecek.

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