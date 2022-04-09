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Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı FAO, dünya gıda emtia fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının piyasalara olumsuz etkileriyle şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Admin
Admin
09 Nisan 2022 Cumartesi 19:54

Dünyada et fiyatları ile birlikte ayçiçek yağı, buğday ve tahıl fiyatları da Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda emtia fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının piyasalara olumsuz etkileriyle mart ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Et fiyatları 1990 yılından bu yana en yüksek seviyede

Endeks, mart ayında ortalama 159,3 puana ulaşarak, endeksin fiyat takibine başladığı 1990 yılından bu yana olan zirveye çıktı.

Et fiyatları tüm zamanların zirvesinde

FAO Et Fiyat Endeksi mart ayında yüzde 4,8 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası kümes hayvanı fiyatları da, kuş gribi salgınlarının ardından önde gelen ihracatçı ülkelerden gelen arzların azalmasıyla yükseliş trendine girdi.

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