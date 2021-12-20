Döviz kurlarında son durum KUR ÇILDIRDI

Döviz kurları yeni haftaya yükselişle başlarken an itibarıyla dolar 17 TL'yi geçti.
Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararlarıyla başlayan döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış bugün de sürüyor.
Özellikle dolar, geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kırarak 17 lirayı görmüştü. Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi sonrası az da olsa gerileme yaşanmıştı.
Ancak yeni haftada Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 5'in üzerinde artışla 17,451 düzeyinde işlem görüyor.
EURO VE STERLİNDE DE YENİ ZİRVE
Euro/TL de benzer şekilde yüzde 6 artışla 19,655'e ulaştı. Sterlin ise yüzde 5,62 artışla 23.129 liradan işlem görüyor.
GRAM TEKRARDAN BİN LİRA OLDU
Dolar/TL ve ons altında yaşanan hareket sonrasında gram altın 1.009 lirayı gördü.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 1.009 lira
Çeyrek altın: 1.668 lira
Cumhuriyet altını: 6.796 lira
Tam altın: 6.672 lira
Yarım altın: 3.336 lira
BITCOIN İNİŞTE
Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi Bitcoin dün en yüksek seviyesi 48 bin 270 dolardan bu sabah 46 bin 530 dolara geriledi. Diğer kripto paralardan Ethereum 3 bin 845 dolar, Binance Coin ise 521,2 dolardan işlem görüyor.