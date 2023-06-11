Doların artmasının ardından zam beklentisi nedeniyle internet alışverişlerinde sebepsiz iptaller arttı

İnternetten yapılan alışverişlerde hiçbir sebep göstermeden yapılan iptallerde artış yaşanıyor. Bir e-ticaret sitesinden 24 bin lira ödeyerek akıllı saat alan bir kişi, 5 gün içerisinde gelen 12 bin TL'lik zam nedeniyle kargosu yolda olmasına rağmen siparişinin iptal edildiğini söyledi. Son dönemde kura bağlı olarak fiyat artışı beklentisiyle iptal edilen eşyaların haricinde bazı vatandaşların otobüs biletlerinde de iptaller gerçekleşiyor.

Döviz fiyatında yaşanan artış, e ticaret ve online bilet sitelerinde hiçbir sebep göstermeden sipariş iptallerinin yaşanmasına neden oldu.

ZAMLAR NEDENİYLE SEBEPSİZ İPTALLER ARTTI

Bir e ticaret sitesinden 24 bin lira ödeyerek akıllı saat alan Emin Özkan, kargosu yola çıkmasına rağmen ürününü teslim alamadı. 5 gün içerisinde yaklaşık 12 bin liralık zam gelen ürün hiçbir sebep gösterilmeden iptal edildi. Aynı durum, otobüs bileti satan online bilet sitelerinde de görülmeye başlandı. Otobüs biletlerindeki zam beklentisi de sebepsiz iptal şikayetlerini artırdı.

İnternet alışverişlerinde yaşanan iptallerle ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bahanelerle fiyat artışına gidilemeyeceğini vurgulayarak, Siparişi haklı bir gerekçe olmadan iptal ettiği takdirde, internet satış portalı aradaki fiyat farkını tüketiciye ödemek zorunda dedi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da, vatandaşın seyahatinin bir şekilde temin edilmek durumunda olduğunu belirtti.

5 GÜNDE 12 BİN LİRA ZAM GELDİ; ÜRÜN İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da yaşayan Emin Özkan'ın, e ticaret sitesinden aldığı ürün kargoya verildikten sonra iptal edildi. Özkan, 24 bin liraya bilinen bir markanın akıllı saatini sipariş ettim. Pazartesi sabah bu e ticaret sitesinin 0850'li numarasından arandım. Beyefendi, akıllı saat almışsınız, ben fiyatı yanlış girmişim ürüne de zam geldi, lütfen siparişinizi iptal eder misiniz dedi. Ben de edemeyeceğimi belirttim. Ürün pazartesi günü kargoya verildi. Kargo takibi yaptığımda hep transferde görünüyor ve ürün bir türlü gelmiyordu. Daha sonra bir mesaj geldi, siparişiniz iptal edildi, paranız iade edildi diye. İade edilen para taksitli çekildiği için 6 ayda iade edilecek. Bu ürün dövize zam geldiği için şimdi 36 bin 500 lira. Açıkçası ürüne zam geldiği için müşteriyi mağdur ederek ürünümüzü vermediler. Ben 5 gün içinde 12 bin lira zarardayım. Ben birçok vatandaşın da döviz artışından dolayı e ticaret sitelerinde çok mağdur olduğunu düşünüyorum. ya ürünümün bana gönderilmesini ya da ürünü satın aldığım tarihteki fiyatla bugünkü fiyat arasındaki farkın ödenmesini bekliyorum diyerek yaşadıklarını anlattı. Özkan'ın mağduriyeti sorulan e ticaret sitesi de konuyla ilgilendiklerini, satıcı firma kaynaklı bir sorun yaşandığını ve Özkan'a fiyat farkının iade edileceğini belirtti.

YER OLMADIĞI GEREKÇESİYLE OTOBÜS BİLETİ İPTAL EDİLDİ

Otobüs bileti iptal edilen Yağız Kalemci de, "Daha önce biletimin iptal edildiği oldu. Yer olmadığına dair bir gerekçe sundular. Bileti almamıza rağmen sıkıntı yaşadık, bizi aradılar ve yer yok demişlerdi. Parasını geri iade ettiler. Mağdur olduk, zamanında gidemedik. 2 gün sonra gitmiş olduk. Daha sonra o internet sitesinden de bilet almadık" diye konuştu.

Sevda Demir de, "Genelde internet üzerinden alıyoruz ama bir sorun olmadı. Ben kendim iptal ettim ama onların iptal etme gibi bir durumu olmadı. Böyle bir şey başıma gelse çok kızardım, şikayetçi olurdum" dedi.