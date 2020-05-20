Dolarda Sert Düşüş Olması Bekleniyor! Merkez Bankası ile Katar arasında yeni swap anlaşması

Dolar kaç lira? dolar yükselecek mi? Dolar Düşecek Mi? Dolar çakılacak mı ? TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek, 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile olan swap anlaşmasında tutarları yükseltme kararı aldı.

Yapılan düzenleme ile swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden, 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

5 MİLYAR DOLARDAN 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARILDI

Merkez Bankası'ndan anlaşma sonrası yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden, 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır.”

DÜŞÜŞ İVME KAZANACAK

Dolar/TL, swap anlaşmasının ardından düşüşünü hızlandırarak 6.7688'e gerilemesinin ardından saat 09.20 itibarıyla 6.7850'den işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'de 6.77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak, 6.70'in gündeme geleceğini kaydetti.

SWAP ANLAŞMASI NE ANLAMA GELİYOR?

CNN Türk canlı yayınına katılan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, vadeli alış ve satış işlemi anlamına gelen swap anlaşmasına yönelik bir değerlendirme yaptı.

Dünyada rezerv paranın ABD doları olduğunu dile getiren Ferman, bu parayı da Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) sağladığını aktardı.

“KOLAYLIK SAĞLIYOR”

Ancak son dönemde yerli paralarla ticaretin gündeme geldiğini, bununla beraber de swapın devreye girdiğini belirten Ferman, doları en iyi şekilde temin etmek ve kullanmak amaçlı Katar ile yeni bir anlaşma sağlandığını vurguladı.

Ferman, “Türkiye’nin 3 hafta sonra bir dolar ihtiyacı varsa, bunu TL vererek veya Katar’ın ihtiyacı varsa Katar para birimi üzerinden karşılıklı olarak temin etmek mümkün. Vadeyi daha sonra halletmek kaydıyla. Bu size istendiği anda ileriki bir vadede dolarsız kalmama, borcunu yerine getirme veya finansal unsurların çalışmasında düşmeme gibi bir kolaylığı sağlıyor. Hareketin devam ettiği anlamına geliyor.” dedi.

“SWAP MEKANİZMASI GEREKLİ BİR UNSUR”

Türkiye’nin asla borç ödemede temerrüde düşmeyeceğini söyleyen Ferman, “Katar ile 2018 yılında yapılan anlaşma 3 milyar ile başladı, 5’e çıktı, şimdi 15’e yükseldi. Bu gerçekten olumlu bir gelişme. Çin ve Katar ile olan ilişkilerimizi bundan sonra daha da geliştireceğiz.

Oyunu kurallara göre oynamayan ve sıkıntılı durumda balık avlamayanlara karşı dik durmak Türkiye’ye orta ve uzun vadede daha çok saygınlık, daha ekonomik kredibilite getirir. Bu da herkesin bildiği bir unsurdur. Swap mekanizması gerekli bir unsurdur. Antibiyotik gibidir.

Doğru ve dozunda kullandığınızda yararlıdır. Bu bayram öncesinde güzel bir gelişme oldu. Bundan sonra yenilikleri bekleyelim. Tahmin ediyoruz Japonya başta olmak üzere yeni anlaşmalar gündeme gelebilir.” değerlendirmesini yaptı.