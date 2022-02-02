Dolarda Meksika rüzgârı

Ekonomide algı yönetimi demek rakamları eğmek bükmek değildir. Olumsuz algıya neden olan bozuklukları düzelterek gelecek için umut vermek demektir. Boş laflar ve geçici operasyonlarla ekonomi düzelmez. Kuru düşürmek için tek çarenin mal üretimini çoğaltarak enflasyonu düşürmek, yüksek teknoloji içeren mal üretimini artırıp, ihraç ederek rezervleri doldurmak olduğunu biliyoruz.

Yeniçağ'dan Evren Devrim Zelyut'un haberine göre; Doksanlarda statlarda Meksika Rüzgârı yaparlardı. Eğer taraftar susmuş, takımı desteklemiyorsa statta bir kesim ayağa kalkıp yanındakileri de kaldırıp takım lehine tezahürat yaptırıyordu. Dışarıdan baktığınızda ise adeta bir dalga halinde insanların ayağa kalktığını görüyordunuz. Şimdi aynı işi kuru düşürmek için kamu bankaları yapıyor ama dönüp ekonomiye baktığımızda onlarla beraber ayağa kalkan sayısı oldukça az. Neden mi? Müzik durduğunda herkes sandalyesine oturmak istiyor…

Algı nedir? Türkiye’ye dolar akıyor! TÜİK diyor ki, 2021 turizm geliri 24,4 milyar dolar olmuş, bunun üzerine çıkıp Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu soruyor: 24 milyar dolar kazanan sektör varsa, neden bankalara borç 15 milyar dolar?

Algı nedir? Firmalar 10 milyar dolar satacak, aman geride kalmayın siz de satın!...

Kendimizi kandırmayalım enflasyonun yukarı gittiği bir ortamda kim kamu bankalarının yarattığı Meksika Rüzgârı’na katılır? Bakın daha dün Unicredit, müşterileriyle paylaştığı bir notta Ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 10,7 artarak yıllık yüzde 48,2’ye çıkmasını beklediklerini söyledi. Bu Lira nasıl kalıcı olarak değer kazanacak?

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Dış alemden gelen etkileri konuşurken JP Morgan’ın FED’in Mart ayında faizleri artırmasından sonra da doların kuvvetlenmeye devam edeceği beklentisini de bir yere not alalım.

Sözün özü; ayağa kalkarken dikkat edin, oturacak sandalye Mart sonrasında olmayabilir…

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