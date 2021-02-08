Dolar TL Karşısında eridikçe eriyor! Dolar'daki Düşüş Devam Edecek mi?

Dolar TL Karşısında günden güne düşerken en son geldiği seviye herkesi şaşırttı.
GÜNCEL DÖVİZ KURU
Güncel döviz kurları, hafta sonunun ilk günü dolar ve euro kuru verilerinde son durum merak konusu olurken Dolar/TL hafta sonunun ilk günü en son Temmuz 2020’da gördüğü 7.05 seviyesine kadar düştü.
DÖVİZ KURLARI 6 ŞUBAT 2021
Alınan güncel verilere göre piyasalarda işlem gören döviz kurlarında son durum şöyle…
İngiliz Sterlini 9,70 TL
Amerikan Doları 7,05 TL
Euro 8,51 TL
İsviçre Frangı 7,85 TL
Japon Yeni 0,06 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,88 TL
Norveç Kronu 0,82 TL
Danimarka Kronu 1,14 TL
Avustralya Doları 5,42 TL
Kanada Doları 5,54 TL
İsveç Kronu 0,84 TL