Dolar Tekrar 7 Liranın Altına İndi! Uzmanlar Doların Saltanatı Yıkılacak Diyor

dolar düşmeye devam ediyor, Dolar altın Düşecek mi? 12 Mayıs 2020 Salı İtibariyle piyasalardaki son durum

İstanbul serbest piyasada Amerikan doları, önceki işlem gününe göre yüzde 1,05 değer kaybederek, 6,9987 liradan, euro yüzde 0,77 düşerek 7,5908 liradan işlem görüyor.

Güne 7,0754 ten başlayan, açılıştan sonra aşağı yönlü hareket eden dolar 6,9976 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0754 lira, euronun satış fiyatı ise 7,6549 lira olmuştu.

Bu hafta fırtına kopacak! Dolar birikimi olanlar dikkat! Dolar ne olur? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar alacaklar veya birikimi olanlar dikkat! Dolar fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz bir içerik hazırladık. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla birlikte güncel döviz kurları da yakından takip ediliyor. Ülkemizde döviz fiyatlarında da büyük sıçrama yaşandı. Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti. Peki, 11 Mayıs hafta sonu dolar ve euro alış satış fiyatı nedir? İşte güncel döviz kurları...

Hafta sonu döviz kurlarındaki güncel durumu takip edenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Piyasalarda corona virüsün etkisi aktif bir şekilde görülmeye devam ederken döviz kurlarında da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan dalgalı gelişmelerin etkileri sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.