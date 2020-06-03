Dolar dibe vurdu! Küçük altın kaç lira oldu? 3 Haziran Çarşamba Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Güne 6,81 seviyesinden başlayan dolar, öğleden sonra düşüşe geçerek resmen çakıldı. Kur şu sıralar 6,71 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 6,79-6,82 bandında hareket eden dolar günü 6,70'den tamamladı. Bugüne de 6,81 seviyesinden başlayan kur, öğle saatlerinden sonra düşüşe geçti. TL karşısında değer kaybeden dolar, 6,69'a kadar geriledikten sonra 3 haziran çarşamba saat 08.15 itibarıyla 6,68'den işlem görüyor.



EURO VE STERLİN NE KADAR?



Euro ve sterlinde de benzer düşüşler yaşanıyor. Gün içinde 7,61 seviyesine kadar yükselen euro şu sıralar 7,52'den, gün içinde en yüksek 8,55 seviyesini gören sterlin ise 8,45'ten alıcı buluyor.



ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?



Dolara paralel olarak düşüşe geçen altının gram fiyatı ise dün güne 380 liradan başlamasının ardından 3 haziran çarşamba saat 08.15 itibarıyla şu sıralar 372 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 610 liradan, cumhuriyet altını ise 2.517 liradan satılıyor.