Dolar dibe vurdu! Küçük altın kaç lira oldu? 3 Haziran Çarşamba Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Güne 6,81 seviyesinden başlayan dolar, öğleden sonra düşüşe geçerek resmen çakıldı. Kur şu sıralar 6,71 seviyesinden işlem görüyor.
Dün 6,79-6,82 bandında hareket eden dolar günü 6,70'den tamamladı. Bugüne de 6,81 seviyesinden başlayan kur, öğle saatlerinden sonra düşüşe geçti. TL karşısında değer kaybeden dolar, 6,69'a kadar geriledikten sonra 3 haziran çarşamba saat 08.15 itibarıyla 6,68'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Euro ve sterlinde de benzer düşüşler yaşanıyor. Gün içinde 7,61 seviyesine kadar yükselen euro şu sıralar 7,52'den, gün içinde en yüksek 8,55 seviyesini gören sterlin ise 8,45'ten alıcı buluyor.
ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?
Dolara paralel olarak düşüşe geçen altının gram fiyatı ise dün güne 380 liradan başlamasının ardından 3 haziran çarşamba saat 08.15 itibarıyla şu sıralar 372 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 610 liradan, cumhuriyet altını ise 2.517 liradan satılıyor.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler