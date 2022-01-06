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Doğalgaz faturasında yeni dönem! Kademeli tarifenin detayı belli oldu

Doğalgaz faturasında yeni dönem! Kademeli tarifenin detayı belli oldu Doğalgaz faturalarında da kademeli tarife dönemi başlıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin detayları ortaya çıktı.

Doğalgaz faturasında yeni dönem! Kademeli tarifenin detayı belli oldu
06 Ocak 2022 Perşembe 17:02

Elektrikte kademeli faturalandırmanın ardından doğalgaz faturaları konusunda da bir gelişme daha yaşandı. Doğalgaz faturalarında da kademeli tarifeye geçiş için adım atıldı.

AK Parti tarafından hazırlanan ve az elektrik tüketenden düşük, çok elektrik tüketenden daha yüksek ücret alınmasını sağlayarak elektrik tasarrufunu özendirmeyi amaçlayan kanun teklifinin ardından, doğal gaz faturalarından BES’e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

NASIL UYGULANACAK?
Elektrikte kademeli faturalandırmanın uygulaması doğal gaz için de örnek oluşturacak. Uygulamaya yönelik çalışmaların ayrıntılarına ulaşıldı. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.


DOĞALGAZA BÖLGESEL TARİFE
Daha önce Bakan Dönmez tarafından açıklanan doğal gazda kademeli tarife ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan önceki gün geldi. Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" demişti.

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