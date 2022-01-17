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Doğalgaz fatura desteği' kimlere verilecek ve başvurular nasıl yapılacak?

'Doğalgaz fatura desteği' kimlere verilecek ve başvurular nasıl yapılacak? 'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu Doğalgaz faturası desteğinde ayrıntılar belli oldu. Yardım, illerin sıcaklıklarına göre yapılacak ve 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek. Başvurular şubat ayının ikinci yarısında başlayacak.

Doğalgaz fatura desteği' kimlere verilecek ve başvurular nasıl yapılacak?
17 Ocak 2022 Pazartesi 17:41

Isınma yardımları artık yalnızca kömür olarak değil, doğalgaz faturası desteği olarak da yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi.

Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil" diyen Yanık, "O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak dedi.

Yanık, hedefin 4 milyon haneye senede toplam 3 milyar lira yardım olduğunu söyledi.

E-Devlet'ten başvuru

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

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