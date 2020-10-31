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Doğal gazda Son Dakika Kasım'da zam var mı? Botaş'tan açıklama

Doğal gaza Kasım'da zam var mı? Botaş'tan açıklama Doğal gazda kasım ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu

Doğal gazda Son Dakika Kasım'da zam var mı? Botaş'tan açıklama
31 Ekim 2020 Cumartesi 18:02

Doğal gaza Kasım'da zam var mı? Botaş'tan açıklama

 Doğal gaza Kasım'da zam var mı? Botaş'tan açıklama Doğal gazda kasım ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu

Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama - Finans haberlerinin doğru adresi - Mynet Finans Haber

Doğal gazda kasım ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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