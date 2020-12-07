DİSK, 2021 Asgari Ücret Teklifi Dudak Uçuklattı Merakla beklenen 2021 asgari ücreti için DİSK'in talep ettiği miktar, 3 bin 800 lira oldu.

DİSK, 2021 Asgari Ücret Teklifi Dudak Uçuklattı

DİSK, 2021 Asgari Ücret Teklifi Dudak Uçuklattı Merakla beklenen 2021 asgari ücreti için DİSK'in talep ettiği miktar, 3 bin 800 lira oldu.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'de TMMOB Büyükkent Şubesi'nde düzenledikleri toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladı.

Arzu Çerkezoğlu, 2021 asgari ücret ödemesinin en az net 3 bin 800 lira olması gerektiğini belirtti.

"SALGININ HANELERE GETİRDİĞİ GELİR KAYBI DİKKATE ALINMALI"

Çerkezoğlu, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır, vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovit-19 salgının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden özellikle pandemi sürecinde asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır, bu sosyal devletin gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf tutulmalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır.

Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların farklı hesaplamaları olabilir. Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır."

PARTİLERDEN GELEN TEKLİFLER

2021 asgari ücret ödemesi için verilen diğer teklifler ise şöyle:

CHP'nin önerisi 3 bin 100 lira.

İyi Parti'nin önerisi 3 bin lira.

Saadet Partisi'nin önerisi 8 bin 85 lira.

HDP'nin önerisi ise 4 bin lira oldu.