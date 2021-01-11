Devletten dar gelirli ailelere prefabrik ve betonarme ev yapım yardımı hibe para desteği!

Devletten dar gelirli ailelere prefabrik ve betonarme ev yapım yardımı hibe para desteği!

Konut alamayan dar gelirli ailelere barınma yardımı yapılıyor. Barınma yardımı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya yükselttiklerini belirtmişti. Peki, 40.000 TL ev yapım desteği başvuru şartları nelerdir? Betonarme ev yapımı desteği müracaatı nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...Konut alamayan dar gelirli ailelere büyük müjde geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar kazançlı ailelere barınma desteği veriyor. Bakanlığın sosyal destekleri arasında yer alan aile destekleri kapsamında yer alan barınma destekleri, oturulamayacak derecede bakımsız evlerde yaşayan dar gelirli vatandaşlara veriliyor. Evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım desteği, prefabrik ev yapım desteği ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan destekte 40 bin TL veriliyor. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek müracaatı nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı için barınma desteği müracaatı nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı desteği müracaatı nasıl yapılır?

KENDİ EVİNİ YAPANA YARDIM ÖDEMESİ YAPILACAK!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlık olarak yapmış oldukları barınma yardımları kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamasında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak "Yardımlar normalleşme sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında hane başına 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Prefabrik ev yapımı yardımını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik.

3 bin lira olan, afet sonrası yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik" diyerek devletin destek ödemesi kapsamında yardım parası yapmaya devam ettiğini vurguladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları üzerinde yapılan yardım ödemesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin daha iyi koşullarda yaşamasının sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu yardım başvuruları ise vakıflar üzerinden ve il / ilçelerde bulunan bakanlığın şube müdürlükleri üzerinden kabul ediliyor.

Barınma yardımları 2021 yılında da devam edecek. Bakanlık barınma yardımları ile zor şartlar altında yaşamını devam ettiren ailelerin daha iyi koşullarda ev sahibi olmalarını amaçlıyor. Aile Bakanlığı aracılığıyla sağlanacak barınma yardımlarına ilişkin bilinmesi gerekenler.

40.000 TL EV YAPIM DESTEĞİ

Devletin çok sayıda yardım ödemesinden biri olan barınma yardımlarının amacı, ihtiyaç sahibi olan kötü ve sağlıksız koşullarda yaşayan ailelerin içerisinde bulundukları mağduriyetlerin giderilmesi. Doğrudan ödenmeyen yazılı başvuru yapılması gereken barınma yardımlarından yararlanmak isteyenlere ev yapımı için ayrı, tardilat bakım onarım ve eşyaları için ayrı ödemeler yapılıyor.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün öncülük ettiği barınma yardımlarında en büyük 40.000 TL ile betonarme ev yapacaklar için.

Kendi arsası olan ancak yaşadığı ev kötü durumda bulunan vatandaşlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü birimlerine başvuruda bulundukları zaman bakanlık inceleme başlatacak. İncelemenin ardından onay çıkması durumunda 40 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Bu destek ile vatandaşların daha güzel ve kullanışlı evlerde yaşamaları sağlanacak.

2021 YILI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

* Barınma yardımlarından Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilirler.

* Bu desteklerin tamamı ihtiyaç sahibi ailelere ödenir.

* Başvuruda bulunacak kişinin 18 yaşından büyük olması isteniyor.

* Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara sağlanır.

* Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmalı.

* Ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma.

BAŞVURULAR YAZILI OLARAK YAPILACAK

40.000 TL ev yapım desteği için başvuru yapacak olanlar başvurularını Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.

25.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE

Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 25.000 TL devlet desteği almış olacak.

BARINMA YARDIMI NEDİR?

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

KİMLER BARINMA YARDIMI ALABİLİR?

İhtiyaç sahibi 18 yaş üstü aile bireyleri barınma yardımlarına başvurabiliyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olması gerekiyor.

EV YAPIMI VE EV ONARIM YARDIMI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriyor.

BETONARME EV YAPIMI VE EV ONARIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvuruları, il ve ilçelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım va Dayanışma Vakıflarına şahsen yapılabilecek. Başvurular internet üzerinden alınmayacak.