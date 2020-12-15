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Dev market zinciri Adese tüm şubelerini kapatıyor!

Dev market zinciri Adese tüm şubelerini kapatıyor! Dev market zinciri kapatma kararı aldı! İttifak Holding'in şirketi Adese, market işletmeciliği iş kolundan çıkacağını açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gayrimenkul yatırım faaliyetlerine ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına karar verdiğini açıkladı.

Dev market zinciri Adese tüm şubelerini kapatıyor!
15 Aralık 2020 Salı 17:15

Dev market zinciri Adese tüm şubelerini kapatıyor!

Dev market zinciri Adese tüm şubelerini kapatıyor!  Dev market zinciri kapatma kararı aldı! İttifak Holding'in şirketi Adese, market işletmeciliği iş kolundan çıkacağını açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gayrimenkul yatırım faaliyetlerine ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına karar verdiğini açıkladı.Dev market zinciri Adese tüm şubelerini kapatıyor!

Adese: Marketleri kapatıyoruz, gayrimenkule ağırlık veriyoruz

İttifak Holding'in şirketi Adese, market işletmeciliği iş kolundan çıkacağını açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gayrimenkul yatırım faaliyetlerine ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına karar verdiğini açıkladı.

İttifak Holding'in şirketi Adese, market işletmeciliği iş kolundan çıkacağını açıkladı. Şirket, 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında aldığı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) özel durum açıklaması yaptı:

"Market işletmeciliği faaliyetlerinin olumsuz finansal sonuçlarını ortadan kaldırmak amacı ile bir süredir yürütülen verimlilik odaklı çalışmalar kapsamında kapatılan şubeler sonrası gelinen durum detaylı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda,

1- Mevcut şubelerimizin tamamının blok halinde ve/veya parça parça satış ve devri için muhtemel alıcılar ile görüşmelere başlanmasına,

2- Şirketin esas sözleşmesinde mevcut olan "gayrimenkul yatırım faaliyetlerine" ağırlık verecek yeni bir yapılanma için çalışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

İlk olarak DÜNYA'nın duyurduğu bu yeni gelişme şirket tarafından da teyit edilmiş oldu.

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