Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2020'de ihracatta rekorlara imza attığını belirten Erdoğan, "Özellikle ihracat odaklı şirketlerimizin salgın döneminde müşteri yelpazesini genişlettiklerini görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin küresel ticaretteki payının ilk kez yüzde 1'i geçtiğini ifade eden Erdoğan, bu yıl ihracatçıya yönelik destek ödemelerinde hedefin 4,1 milyar TL'ye ulaşmak olduğunu belirtti.

Erdoğan İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının Gümrük Birliği'nden sonra en önemli anlaşma olduğunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.



Salgınla ilgili olarak Erdoğan gerekmesi durumunda yeni desteklerin devreye alınacağını belirtti.

Erdoğan, reform çalışmalarının devam ettiğini yakında bu reformları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Faiz mesajları

Erdoğan enflasyonla mücadele vurgusunu yineledi. Erdoğan, "Fiyat istikrarı temel hedefimiz. Enflasyonu yüzde 30'lar civarından tek hanelere düşürdük. Yüksek faize karşıyım, bunları yaşadıklarımızdan çıkararak söylüyorum. Bankalar karlarına bakıyor, faiz yükü yatırımcıyı eziyor. Bize yatırım, istihdam, üretim ve ihracat lazım" diye konuştu.

Erdoğan "Yüksek faizle övünüyoruz, beni dinlerler dinlemezler ben bunlara karşıyım, mücadelemi de sonuna kadar devam ettireceğim. Yüksek faizle bir yere varamayız. Kur istikrarı, enflasyonla mücadelede önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullandı.