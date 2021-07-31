Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın bölgelerine 50 milyon lira ödenek gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgeler için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat’ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil ihtiyaçların için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini açıkladı.

50 MİLYONLUK ACİL İHTİYAÇ ÖDENEĞİ VE KİRA YARDIMI

Yanan ve hasar gören yerlere kira yardımının yapılacağını söyleyen Erdoğan, yıkılan evlerin yapımına da bir ay içinde başlanacağını duyurdu.

SGK PRİMLERİ VE ESNAF KREDİ ÖDEMELERİ

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı, afet bölgesindeki vergilerin, SGK primlerinin, esnaf kredi ödemelerinin ve tarım kredi ve tarım ziraat borçlarının da erteleceğini kamuoyuyla paylaştı.

VERGİLER ERTELENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Acil ihtiyaçlar için 50 milyon ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören yerlere kira yardımı yapılacak, hasarlar karşılanacak. Afet bölgesinde vergiler ertelenecek.

TARIM KREDİ VE TARIM ZİRAAT BORÇLARI ERTELENECEK

SGK primleri ertelenecek. Esnaf kredi ödemeleri ertelenecek. Tarım kredi ve tarım ziraat borçları ertelenecek.

FAİZSİZ ESNAF KREDİSİ VERİLECEK

Faizsiz esnaf kredileri verilecek. 1 ay içinde evlerin inşaatına başlanacak. Evler yöresel mimariye uygun şekilde, ahırıyla deposuyla tamamlanacak."