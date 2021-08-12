Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG heyetiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kabul edildi.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'A DAİR BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, yerli otomobil çalışmalarındaki son durum ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildi.

TOGG'DA SON DURUM

Türkiye'yi otomotiv sektöründe bir üst lige taşıyacak TOGG'da, geçtiğimiz ay bir ilke daha imza atılmıştı.

Üretim yolunda sağlam adımlarla ilerlenen TOGG'un gövde montajı gerçekleştirilmişti.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE İLK ARAÇ BANTTAN İNDİRİLECEK

Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili'nde üretim süreci devam ediyor. TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde, ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.