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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon haziran ayı sonrasında çok hızlı bir şekilde düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon haziran ayı sonrasında çok hızlı bir şekilde düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon haziran ayı sonrasında çok hızlı bir şekilde düşecek
Admin
Admin
06 Aralık 2023 Çarşamba 13:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Fahiş fiyat ve enflasyona yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde düşecek" açıklamasında bulundu.

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat ve enflasyona yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde düşecek" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ENFLASYON SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşın en az enflasyon kadar merak ettiği bir başka husus da pazardaki fiyat istikrarsızlığı. Özellikle internet pazarında karşı karşıya kaldığımız bu durumla aynı mahallede, aynı semtte, yan yana iki markette bile karşılaşabiliyorsunuz. Enflasyonun yanı sıra piyasadaki bu fırsatçılıkla mücadele konusunda neler var mücadele planınızda" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi;

"6 AYDAN BU YANA PİYASADA HİÇBİR SIKINTI YAŞANMADI"

"Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de ilgili kurumlarımız enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli çalışıyor. Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor. Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana piyasada hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı.

"ENFLASYON, HAZİRAN SONRASI HIZLI BİR ŞEKİDE DÜŞECEK"

Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor. Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bine yakın işletme bu noktada katılım gösterdi. Esasında biz enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil. Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır. Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek."

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