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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
Admin
Admin
10 Haziran 2024 Pazartesi 17:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı'nda gençlerle buluştu ve sigara bağımlılığıyla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Birleşik Krallık'ta yürürlüğe giren ve 2009 yılı sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya ulaşmasının yasaklandığı yasa için gerekirse Birleşik Krallık ile irtibat kurabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Vahdettin Köşkü'nde, Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla buluştu. Erdoğan, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli sinyaller verdi.

SİGARAYA KARŞI YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Türkiye'de her yıl 85 bin insanın sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Erdoğan, sigaraya karşı yeni bir düzenleme geleceğinin sinyallerini verdi. 15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith, Birleşik Krallık'ta geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve 2009 yılı sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya yasal olarak ulaşmasının yasaklandığı yasayı anlattı. Smith konuşmasında, tütün temelli hastalıkların bu yasayla azalabileceğini düşündüğünü aktardı.

"BİRLEŞİK KRALLIK İLE İRTİBAT KURARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ne zaman böyle bir yasal çalışmayı yaptıklarını öğrenebilirsek; gerekirse Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" dedi. Müşerref Pervin Tuba Durgut ise konuyla ilgili olarak, "Bu yasayı adapte ederiz İnşallah efendim. 2009'dan sonra doğan çocuklar artık sigarayı ya da herhangi bir tütün ürününü alamayacak, çocukları korumak adına çok güzel bir kanun, biz bu konuyu çalışalım Sayın Cumhurbaşkanım." dedi. Erdoğan ise, "Çalışalım." şeklinde yanıt verdi.

"NARGİLEYLE MÜCADELEMİZ VAR"

Nargile kullanımına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok çok popüler ve nargile içme olayında, bize de Mısır'dan geçme ve şu anda biz de birçok yerlerde buna yasağı getirdik. Aldatıcı bir hali var. Biliyorsunuz meyveli nargile diyorlar, o şekilde aldatıyorlar. Bunların hepsi maalesef gençlerimizi zehirliyor ve bunlar için de belli yerlerde özellikle kıraathaneler diye ifade ediliyor. Buraların hepsinde nargile içmeyi yaygın hale getiriyorlar fakat mücadelemiz var başarıyoruz. Daha olumlu neticeler alacağımıza da inanıyorum" dedi.

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