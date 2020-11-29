Çalışanlarına 2,5 milyar dolar dağıtan Amazon, grevleri durduramadı İşçilerine bir yılda 2,5 milyar dolar dağıtan e-ticaret devi Amazon, buna rağmen grevlerin önüne geçemedi.

Çalışanlarına 2,5 milyar dolar dağıtan Amazon, grevleri durduramadı

Çalışanlarına 2,5 milyar dolar dağıtan Amazon, grevleri durduramadı İşçilerine bir yılda 2,5 milyar dolar dağıtan e-ticaret devi Amazon, buna rağmen grevlerin önüne geçemedi.

Koronavirüs nedeniyle gelirlerini ciddi şekilde artıran ABD'li e-ticaret devi Amazon, şu sıralar birçok ülkeye yayılan grevlerle boğuşuyor.

Küresel Sendikalar Birliği'nin açıklamasına göre, "Efsane Cuma" olarak adlandırılan indirim gününde; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Meksika, İspanya ve Hindistan da dahil olmak üzere 15 ülkedeki Amazon işçileri greve gitti.

2,5 MİLYAR DOLAR, GREVLERİ DURDURAMADI

Amazon'un küresel operasyon birimi başkan yardımcısı Dave Clark, bu yıl özel prim ve teşvik ödemelerine toplamda 2,5 milyar dolar harcadıklarını açıkladı. Ancak şirketin bu rekor harcamasına rağmen grevler sona ermiş değil.

ALMANYA'DA DA BAŞLIYOR

Şirketin çalışma koşullarının birçok ülkede yoğun şekilde eleştirilmesi, Amazon'un Avrupa'daki en büyük pazarlarından biri olan Almanya'yı da harekete geçirdi. Almanya'daki işçi sendikasi Verdi, şirketin ülkedeki 7 yerinde grev çağrısı yaptı.

Sendika, 2 bin 500 kişinin katılacağı grevle çalışanların maaşlarını ve primlerini iyileştirecek bir toplu iş sözleşmesi yapılmasını amaçlıyor.

Ancak Amazon, Almanya'daki grevin kendilerini etkilemeyeceğini, çünkü sadece Almanya'da 10 bin mevsimlik işçi de dahil toplamda 26 bin çalışanları olduğunu belirtti.