Çalışan ya da çalışmayan herkese maddi yardım yapılacak!

Kaymakamlıklardan çalışan ya da çalışmayan herkese maddi destekler gelmeye devam ediyor. Kimlere hangi şartlar ile hangi yardımlar verilecek? İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için destek sağlayan kurumlardan bir tanesi de kaymakamlık. Aslında kaymakamlık olarak sağlandığı düşünülen para yardımı kaymakamlıklar bünyesinde yer alan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Bu kurumlar vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları durumunda nakit para desteği sağlıyor. Vatandaşların ihtiyaç sahibi olmalarına dair süreç ise yine SYDV'ler tarafından inceleniyor. İşte 2021 Kaymakamlık yardımları...Devletimiz salgın sürecinde vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara para yardımı sağlayan kurumlardan biri de kaymakamlıklardır. Kaymakamlıklardan çalışan ya da çalışmayan herkese maddi destekler gelmeye devam ediyor. Peki, 2021 yılında da maddi anlamda destekler gelmeye devam ediyor. Kimlere hangi şartlar ile hangi yardımlar verilecek? 2021 Kaymakamlık tarafından verilen para yardımları nelerdir?

İhtiyaç sahibi yurttaşlara bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek amacıyla kaymakamlık tarafından sağlanan belli başlı sosyal yardımlar şunlardır:

Nakit (Para) Yardımı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli şartları sağlamaları halinde sunulan maaş yardımıdır.

Erzak Yardımı: Bu yardımda ihtiyaç sahibi aileler tespit edilir ve yiyecek, içecek olarak desteklenir.

Çocuk Yardımı: Okul öncesi dönemdeki çocukların; mama, bez, giyinme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Kira Yardımı: Oturdukları evin kirasını ödeyemeyecek durumda bulunan ailelerin bu giderlerinin karşılanmasıdır.

Yakacak ve Giyecek Yardımları: Erzak yardımında olduğu gibi ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışan aile bireylerinin yakacak ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Eğitim Yardımları: Yardıma muhtaç ailelerin okul çağındaki çocuklarının kırtasiye ve eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.

Proje Destek Yardımları: İşsiz 18-60 yaşları arsındaki vatandaşların başvurabildiği bir yardımdır.

Özürlü İhtiyaç Yardımı: Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş yardımlardır.

Yaşlılık Yardımı: Emeklilik gibi bir güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların başvurabileceği bir yardımdır.

Sağlık Yardımı: Bu yardım da sağlık problemleri yaşayan veya hiçbir sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların faydalanabildiği bir sosyal yardımdır.

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Kaymakamlık para yardımı sorgulama

https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalıdırlar. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan giriş yap butonuna tıklamalıdırlar. İşleme devam edebilmeleri için kimlik doğrulaması yapmaları talep edilmektedir. Bunun için e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı ile kimlik doğrulaması yapabilmektedirler. E-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyenlerin e-devlet şifreleri yok ise; PTT şubelerine giderek ücreti karşılığında kimlik belgeleri ile şifre alabilmeleri mümkün olmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler listesinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır. Bu kurum ile yapılabilecek işlemler listelenmektedir. Bu işlemler içerisinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfadan alınan kaymakamlık para yardımının görülebilmesi mümkün olmaktadır.

Devlet'ten Maddi Yardım Nasıl Alınır?

Maddi desteğe ihtiyaç duyanlar Geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet yardım ve desteklerini kaleme aldık. Hükümet hazırladığı yeni ekonomi eylem planında işsizlere geliri olmayan vatandaşlara yönelik desteklerde bulunacak. İşsizlere yönelik yeni ekonomik destekler verilecek.

Devlet geliri olmayana açık iş imkanı sağlıyor. Hiçbir geliri olmayana açık işlerde öncelik verilecek. Sosyal yardım almayanlara açık iş imkanı artırılıyor. Yeni eylem planına göre emekliye sıfır faizli kredi sunulmakta, işsize kolay ve uzun maaş imkanı gelecek. Hiçbir geliri olmayana açık işlerde öncelik verilmektedir.

İşsizlikle mücadele kapsamında, yatırımları ve istihdamı artırmaya dönük adımlar 6 aylık süre içinde uygulamaya girecektir. Türkiye İş Kurumu, sosyal yardım alanların işe yönlendirilmesi, istihdam edilmesi için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda olup da iş görüşmesine gidenlerin tüm masraflarını da İŞKUR karşılıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, İŞKUR'la beraber istihdam için sahaya iniyor. Sosyal yardım alanlara mesleki eğitim verilecek, bu kapsamda işe girenlerin işveren SGK prim payını devlet üstlenecek. Önümüzdeki günlerde mesleki eğitimin sosyal yardım alanlara zorunlu olması konusu üzerinde de çalışılıyor. Çalışamayacak durumdakilere yardım devam edecek. Bakanlık, şiddet mağduru kadın, çocuk, askerde olan, evi olmayan, engelli vatandaş, terörden zarar görenler başta olmak üzere sosyal desteğe ihtiyacı olan bütün kesimleri yakından izleyecek. İhtiyacı olan vatandaşların başvuru yapması beklenmeden yardım edilecek.

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Geliri Olmayan Yaşlılara 65 Yaş Aylığı

En önemli gelir kaynağı sosyal yardımlar olan geliri olmayan vatandaşların hayatını idame ettirebilmesi için devletten gerekirse de eş-dost-komşudan aldığı yardımla geçinen vatandaşların oranı oldukça yüksek. Sosyal yardımlardan yararlanan yaşlı, kadın işsiz vatandaşların arasında yaşlıların oranı %76,6 oranında. Bu oran kadınlarda daha yüksek. Yaşlı kadınların ise % 86,3 ü yardıma muhtaç. Geliri olmayan ve maaş alamayan yaşlıların en büyük gelir kaynağı 65 yaş aylığı . Türkiye'de 65 yaş aylığı alan 700 bin yaşlı var.

Geliri Olmayan Muhtaçlara Fakirlik Maaşı

Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan yetim muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.