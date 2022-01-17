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Bütçeden BOTAŞ’a dev transfer

Bütçeden BOTAŞ’a dev transfer Bütçeden BOTAŞ’a dev transfer Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre, aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile BOTAŞ'a yapılırken 2021'deki toplam transfer ise 50.3 milyar liraya yükseldi.

Bütçeden BOTAŞ’a dev transfer
17 Ocak 2022 Pazartesi 16:28

Bütçeden BOTAŞ’a dev transfer Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre, aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile BOTAŞ'a yapılırken 2021'deki toplam transfer ise 50.3 milyar liraya yükseldi.

Bütçeden Kamu İktisadi Teşebbüsliraeri’ne (KİT) aralık ayında borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edilirken en yüksek payı 40 milyar lira ile BOTAŞ aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre, aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile BOTAŞ’a yapılırken 2021’deki toplam transfer ise 50.3 milyar liraya yükseldi.

TCDD’ye ise 5.14 milyar lirası Aralık ayında olmak üzere bu yıl 20.7 milyar lira aktarıldı.

Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa ile ek bütçeye gerek kalmadan Cumhurbaşkanına bu yıl bütçe tahmininin üzerinde elde edilen gelir kadar tutarı ödenek olarak kullanma imkanı getirilmişti.

AKP’li üst düzey yetkililer düzenlemeyle BOTAŞ’ın 50 milyar lirayı geçen borcunun silinmesi gibi bazı ihtiyaçların giderileceğini söylemişlerdi. (REUTERS)

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