Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Cuma Altın Dolar ve Euro Döviz Kurlarındaki Son Durum 08 Mayıs 2020

Küçük çeyrek altın kaç lira oldu? gram altın kaç lira oldu piyasalardaki son durum, altın 700 lirayı geçer mi 2020, Dolar yükselecek mi? euro yükselecek mi? Altın ve döviz kurlarındaki son durum 08 Mayıs 2020 Cuma İşte Detaylar

SON DAKİKA,.,.,.

Altın tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor, 8 Mayıs 2020 cuma itibarı ile 1 çeyrek altın 660 TL OLDU,.

ÇEYREK ALTINDA TARİHİ REKOR

merkez bankası tarafından perşembe öğleden sonra dolardaki anlam verilemez artış sonrasında piyasalara müdahalede bulunarak döviz kurunu yukarıdaki resimde görüldüğü gibi azda olsa düşürmüş olsa da Altın fiyatları durudurulamıyor!!! Altın fiyatları anlık yukarıdaki gibi,.Gram altın satış 392 TL olurken, Çeyrek altın 660 TL oldu,.Bu Türkiye tarihinde bir rekor

Küçük Çeyrek Altın 700 lirayı geçer mi 2020

Altının bu kadar artmasının en büyük sebebi olarak koronavirüsün her ülke ekonominisine olumsuz etkileri nedeniyle Altının yatırımcılar tarafından yine güvenli liman olarak görülmesidir,.Dünyanın her yerinde kendine bir yer bulan altın,özellikle corona virüsünün yayılmasından sonra bu kadar tavan yaptı,.Altın 700 lirayı geçer mi sorusuna ise,her şey olabilir diyoruz,.Çünkü kısa zamanda 600 TL sınırını çok kolay geçti zira tam 1 ay önce küçük altın 500 tl bandında idi fakat 1 ay sonra 600 lira bandını çok ama çok kolay geçti, bu da gösteriyor ki koronavirüs belirsizliği sürdükçe altın 700 TL bandını da aşabilir,.

Altın Fiyatları Yükselecek mi?, Altın Fiyatları Düşecek mi? Altın Fiyatları nezaman düşer?

Hatırlarsanız bir ay önce çeyrek altın 500 tl civarındaydı,.

Şöyle bir hesap yapalım diyelimki 2 ay kadar önce 200 bin TL nakitiniz vardı,.O zamanlarda bu paraya 392 çeyrek altın alıyordununuz,.An itibarı ile 8 Mayıs cuma bu altınları satmaya karar verseydiniz basit bir hesapla tam 65 bin tl kar ediyordunuz,.Yani 200 bin lira paranız 265 bin oluyordu,.,.!

Altının artmasının en büyük 2 sebebi olarak,

1,.Corona virüsü salgını endişesi

2-Merkez bankası faizleri tarih de görülmemiş bir şekilde indirmesi,.

8 Mayıs 2020 İtibarıyla Altın Fiyatları Son Dakika

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın 392 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın 655 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN KAÇ LİRA?

Yarım Altın 1 bin 300 liradan satılıyor

TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Tam Altın 2 bin 550 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Cumhuriyet Altını 2 bin 630 liradan satılıyor.

kaynak., kamusaati,.com