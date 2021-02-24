Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum 24 Şubat Çarşamba

24 Şubat Çarşamba çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 24 Şubat Çarşamba altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi. Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 412,41 ile başlayan Gram Altın, saat 00:50 itibarıyla %0,07 artışla 412,58'dan işlem görüyor. Dün en düşük 407,47, en yüksek 413,08 seviyelerini gören Gram Altın, günü 412,39 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 19.02.2021 tarihinde 394,74 ile son bir ayın en düşük, 25.01.2021 tarihinde ise 444,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 412,58 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 7,1065 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 00:50 itibarıyla %0,06 azalışla 7,1012 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,0039, en yüksek 7,1156 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,1069 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.02.2021 tarihinde 6,8965 ile son bir ayın en düşük, 26.01.2021 tarihinde ise 7,4351 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,1012 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,6357 ile başlayan Euro kuru, saat 00:50 itibarıyla %0,04 artışla 8,6402 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,5250, en yüksek 8,6449 seviyelerini gören Euro, günü 8,6365 seviyesinde kapattı. Euro, 18.02.2021 tarihinde 8,3628 ile son bir ayın en düşük, 25.01.2021 tarihinde ise 9,0459 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 8,6402 TL'ye karşılık gelmektedir.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©