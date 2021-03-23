23 Mart Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 23 Mart Salı altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

23 Mart Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 23 Mart Salı altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu? Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi.

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 436,12 ile başlayan Gram Altın, saat 01:05 itibarıyla %1,06 artışla 439,67'dan işlem görüyor. Dün en düşük 420,94, en yüksek 475,50 seviyelerini gören Gram Altın, günü 434,43 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 22.02.2021 tarihinde 398,66 ile son bir ayın en düşük, 23.03.2021 tarihinde ise 475,50 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 439,67 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 7,7972 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 01:05 itibarıyla %0,22 artışla 7,7993 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,5001, en yüksek 8,4786 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,7659 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22.02.2021 tarihinde 6,9534 ile son bir ayın en düşük, 22.03.2021 tarihinde ise 8,4786 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,7993 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 9,3111 ile başlayan Euro kuru, saat 01:05 itibarıyla %0,85 artışla 9,3375 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,1509, en yüksek 10,0838 seviyelerini gören Euro, günü 9,2968 seviyesinde kapattı. Euro, 22.02.2021 tarihinde 8,4299 ile son bir ayın en düşük, 22.03.2021 tarihinde ise 10,0838 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,3375 TL'ye karşılık gelmektedir.

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