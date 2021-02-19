Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum 20 Şubat Cumartesi

20 Şubat Cumartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 19 Şubat Cuma altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi. Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 397,72 ile başlayan Gram Altın, saat 23:33 itibarıyla %0,74 artışla 400,29'dan işlem görüyor. Dün en düşük 397,30, en yüksek 401,30 seviyelerini gören Gram Altın, günü 397,80 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 19.02.2021 tarihinde 394,74 ile son bir ayın en düşük, 21.01.2021 tarihinde ise 447,19 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 400,29 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 6,9664 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:34 itibarıyla %0,31 artışla 6,9860 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 6,9225, en yüksek 7,0106 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 6,9729 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.02.2021 tarihinde 6,8965 ile son bir ayın en düşük, 20.01.2021 tarihinde ise 7,4815 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 6,9860 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 8,4398 ile başlayan Euro kuru, saat 23:34 itibarıyla %0,41 artışla 8,4679 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,3628, en yüksek 8,4715 seviyelerini gören Euro, günü 8,4425 seviyesinde kapattı. Euro, 18.02.2021 tarihinde 8,3628 ile son bir ayın en düşük, 20.01.2021 tarihinde ise 9,0885 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 8,4679 TL'ye karşılık gelmektedir.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©