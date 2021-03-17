17 Mart Çarşambaı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 17 Mart Çarşamba altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

17 Mart Çarşamba çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 17 Mart Çarşamba altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu? Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi.

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 420,08 ile başlayan Gram Altın, saat 20:56 itibarıyla %0,39 azalışla 417,75'dan işlem görüyor. Dün en düşük 417,11, en yüksek 422,31 seviyelerini gören Gram Altın, günü 419,61 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 19.02.2021 tarihinde 394,74 ile son bir ayın en düşük, 26.02.2021 tarihinde ise 424,25 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 417,75 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 7,5350 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 20:56 itibarıyla %0,36 azalışla 7,5056 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,5029, en yüksek 7,6214 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,5361 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.02.2021 tarihinde 6,8965 ile son bir ayın en düşük, 08.03.2021 tarihinde ise 7,7831 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,5056 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,9915 ile başlayan Euro kuru, saat 20:57 itibarıyla %0,49 azalışla 8,9440 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,9524, en yüksek 9,0948 seviyelerini gören Euro, günü 8,9973 seviyesinde kapattı. Euro, 18.02.2021 tarihinde 8,3628 ile son bir ayın en düşük, 08.03.2021 tarihinde ise 9,2306 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 8,9440 TL'ye karşılık gelmektedir.

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