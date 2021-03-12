13 Mart Cumartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 13 Mart Cumartesi altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

13 Mart Cumartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 13 Mart Cumartesi altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu? Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi.

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 414,38 ile başlayan Gram Altın, saat 23:33 itibarıyla %1,15 artışla 419,09'dan işlem görüyor. Dün en düşük 413,45, en yüksek 418,86 seviyelerini gören Gram Altın, günü 413,79 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 19.02.2021 tarihinde 394,74 ile son bir ayın en düşük, 26.02.2021 tarihinde ise 424,25 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 419,09 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 7,4810 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:33 itibarıyla %1,26 artışla 7,5701 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,4320, en yüksek 7,5540 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,4771 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.02.2021 tarihinde 6,8965 ile son bir ayın en düşük, 08.03.2021 tarihinde ise 7,7831 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,5701 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,9817 ile başlayan Euro kuru, saat 23:33 itibarıyla %0,84 artışla 9,0521 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,8904, en yüksek 9,0340 seviyelerini gören Euro, günü 8,9767 seviyesinde kapattı. Euro, 18.02.2021 tarihinde 8,3628 ile son bir ayın en düşük, 08.03.2021 tarihinde ise 9,2306 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,0521 TL'ye karşılık gelmektedir.

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