Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 9 Haziran Salı Küçük altın fiyatları ve Döviz Kurları

9 Haziran Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Pazartesi Gününe düşüşle başlayan gram altın 366 liraya kadar gerilemişti Yükselişe Geçen Altın ) haziran Salı Saat 8.15 itibariyle 371 liradan, Çeyrek altın ise 608 liradan işlem görüyor. Pazartesi Gününe 6,81'den başlayan Dolar ise 9 haziran Salı günü saat 08:15 itibariyle 6,78'ya geriledi.

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, cuma günündeki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 370 liradan tamamladı.

9 Haziran Salı Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 08,15 itibarıyla 371 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

9 Haziran Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira?

Bugün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 310-345 lira bandının izleneceğini söyledi.

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