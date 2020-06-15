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Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 15 Haziran Pazartesi Küçük altın fiyatları ve Döviz Kurları

15 Haziran Pazartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Pazartesi Gününe düşüşle başlayan gram altın 379 liraya kadar geriledi Çeyrek altın ise 620 lira seviyelerinden işlem görüyor. Pazartesi Gününe 6,81'den başlayan Dolar ise bir süredir aynı bandda seyrediyor..

Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 15 Haziran Pazartesi Küçük altın fiyatları ve Döviz Kurları
15 Haziran 2020 Pazartesi 00:03

Cuma Gününki, dolar kurundaki yükselişe rağmen altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, cuma günündeki kapanışa göre 380 liradan tamamlamıştı

15 Haziran Pazartesi Yeni gününe de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 08,15 itibarıyla 379 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

9 Haziran Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi?  Küçük altın kaç lira?

Bugün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 310-345 lira bandının izleneceğini söyledi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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