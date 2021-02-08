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Buda Oldu! Yağ hırsızı yakayı ele verdi

Buda Oldu! Yağ hırsızı yakayı ele verdi Yağ hırsızı yakaya ele verdi Aydın’da bir evden zeytinyağı çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Buda Oldu! Yağ hırsızı yakayı ele verdi
08 Şubat 2021 Pazartesi 12:37

Aydın’da bir evden zeytinyağı çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Son günlerde artan yağ fiyatları hırsızlara yeni bir iş kapısı oldu. Aydın'da bir hırsız çaldığı zeytinyağı ile birlikte yakalandı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi’nde bir evden zeytinyağı çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızı araştırmaya başlayan Nazilli polisi kamera kayıtlarından tespit ettiği şüpheliyi çaldığı zeytinyağı ile birlikte yakaladı. H. C. (22) yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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