Buda Oldu! Yağ hırsızı yakayı ele verdi

Regaip Kandili için geri sayım başladı! Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili için geri sayım başladı! Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili Ne Anlam Taşır Manevi iklimlere adım adım yaklaşırken mübarek üç ayların gelişini simgeleyen Regaip Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Peki, Regaip kandili ne zaman? Regaip kandilinde yapılması gereken ibadetler…