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Bu yaz tatili unutun! Yazlık fiyatları uçuşa geçti

Bu yaz tatili unutun! Yazlık fiyatları uçuşa geçti Bu yaz tatili unutun! Yazlık fiyatları uçuşa geçti Koronavirüs salgınıyla beraber yazlık evlere rağbet artışı. Dönemlik haftalık yazlık ev kiraları şimdiden arttı yazın bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

Bu yaz tatili unutun! Yazlık fiyatları uçuşa geçti
08 Ocak 2022 Cumartesi 12:43

Covid-19 salgınına rağmen turizm sektörü bu yıl, turizmde rekorlar yılı olarak adlandırılan 2019'u yakalamayı hedefliyor.

Bu dönemde yerli turist için en güçlü alternatiflerden biri olan yazlıklarda da kontrat dönemi başladı. Hem yazlık kiralama platformları hem de emlakçılar ocak ayı içinde yazlık sahipleriyle yeni kontratlar için masaya oturuyor.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre bu yıl yerli turistin yanı sıra yabancı turistin de yoğun bir yazlık kiralama talebinin olacağı öngörülüyor.

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