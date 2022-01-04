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Brezilya gözünü Türkiye'ye dikti! Çimento fabrikalarını tek tek topluyor

Brezilya gözünü Türkiye'ye dikti! Çimento fabrikalarını tek tek topluyor Brezilya gözünü Türkiye'ye dikti! Çimento fabrikalarını tek tek topluy Brezilya'nın en büyük şirketlerinden birisi olan Votorantim SA, gözünü Türkiye'ye dikti. Ankara, Nevşehir, Samsun, Yozgat ve Çorum’da bulunan çimento fabrikalarını tek tek toplamaya başladı.

Brezilya gözünü Türkiye'ye dikti! Çimento fabrikalarını tek tek topluyor
04 Ocak 2022 Salı 12:29

Latin Amerika’nın en büyük şirketlerinden biri Brezilyalı Votorantim SA. gözünü Türkiye'ye dikti. Brezilyalı çimento şirketi, Ankara, Nevşehir, Samsun, Yozgat ve Çorum’da bulunan çimento fabrikalarını tek tek toplamaya başladı.

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre dünyanın en büyük 7 çimento şirketinden biri olan ve 2010 yılında Lafarge’dan Portekizli Cimpor’un yüzde 21’ini alarak adını duyuran Votorantim, Sivas–Ankara Hızlı Tren Hattı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Çorum Obruk Barajı, Kayseri Adalet Sarayı gibi Türkiye'nin farklı bölgelerindeki projelerde çimento tedarikçisi olarak yer aldı.

Geçen yılın ilk ayında Türk beton sanayisinin tanınan firmalarından Polat Hazır Beton'a ait Ankara'daki Sincan, Kayaş ve Gölbaşı hazır beton tesislerini kiralayan Brezilyalı şirket, gözünü Hataylı Tiftik Ailesi’nin yönettiği Tiftik Group’a ait en önemli beton tesisine dikti. Ankara’daki Çayyolu tesisi kiralamak için görüşmelere başlayan Votorantim, anlaşma sağlanırsa, Türkiye’de işlettiği tesis sayısını 22’ye çıkaracak.

Ankara’da 2, İskenderun’da 1, Adana’da 5, Osmaniye’de de 2 beton tesisi bulunan şirket, ayrıca Tiftik, Alçısan ve Altınova Madencilik şirketlerinin de sahibi.

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