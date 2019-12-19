Biri Dolara Dur Desin! Dolar Neden Yükseldi Dolar Kuru Hafta başından İtibaren yükselişte olan dolar, iki ayın en yüksek seviyesini görerek 5,93'e çıktı. Dolar şu sıralar 5,92 bandında. Dolar Neden Yükselişte BDDK'nın Dolar kararı nedir

Biri Dolara Dur Desin!

Biri Dolara Dur Desin! Dolar Neden Yükseldi Dolar Kuru Hafta başından İtibaren yükselişte olan dolar, iki ayın en yüksek seviyesini görerek 5,93'e çıktı. Dolar şu sıralar 5,92 bandında. Dolar Neden Yükselişte BDDK'nın Dolar kararı nedir?

Hafta başından İtibaren yükselişte olan dolar, iki ayın en yüksek seviye düzeyini görerek 5,93'e çıktı. Dolar şu sıralar 5,92 bandında. Dolar Neden Yükselişte?

Türkiye ile ABD arasında tekrar artan tansiyona paralel TL'de negatif ayrışma devam ediyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.93 seviyesinin hemen altında başladı. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurdaki bu tırmanışa karşı bankaların döviz türev işlemlerine yüzde 10 özkaynak sınırı getirerek kura karşı talebi frenlemek için ilk önemli adımı attı.

Yılın son günlerinde, dolardaki artış etkisini göstermeye devam ediyor.

Haftaya 5,80'den başlayıp 5,90'a çıkan Dolar kuru, bugüne de yükselişle başladı.5,90'I AŞTI

Dolar, sabah saatlerinde 5,93'e çıkarak son iki ayın en yüksek seviyesini gördü

BDDK adımını attı! Dolar/TL ne kadar oldu? İşte dolar kurunda son durum

EURO - STERLİN

Diğer Yandan 6,5990 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6,6010 lira olarak belirtilmişti.Sterlin/TL ise 7,7626 seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 281,37 TL

SATIŞ: 281,44 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 448,15 TL

SATIŞ: 458,30 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 893,49 TL

SATIŞ: 916,60 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.792,59 TL

SATIŞ: 1.827,60 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.856,00 TL

SATIŞ: 1.884,00 TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK),Alınan karar da bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa sürede kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10’unu geçmeyeceği bildirildi. BDDK bu adımı ile dövize olan talebi kısıp TL’nin güçlü tutulmasını talep ediyor