Bir ilde daha ekmeğe zam geliyor!

Vatandaşı kızdıracak gelişme! Ekmeğe yüzde 25'lik zam

Şanlıurfa’da Fırıncılar Odası ekmeğe yüzde 25 oranında zam geleceğini açıkladı.

Şanlıurfa’da artan maliyetler nedeniyle Fırıncılar Odası, 1 Kasım Pazartesi itibariyle ekmeğe yüzde 25 oranında zam yapacağını açıkladı. Yapılacak zamla ilgili tepkiler devam ederken, kentte bulunan bazı fırıncılar şimdiden toplu fiş satışlarını durdurduğu öğrenildi.

YENİ FİYATLAR

1 Kasım’da ekmeğin 2 liraya yükseleceğini duyuran Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, un fiyatlarının aşırı artması durumunda somun ekmek, pide ve lavaş fiyatlarının 2,5 ya da 3 lira olabileceğini bildirdi.

Öte yandan kentte yaklaşık bir ay önce ekmeğe gramaj ayarlı zam yapılmıştı.