Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Beştepe'de Kabine toplantısı öncesi sürpriz görüşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat sürdü.

BÜYÜKELÇİ KRİZİ

Kabine toplantısı öncesi Bahçeli ile yapılan görüşmenin ana gündem maddesi, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan büyükelçiler oldu.

TEZKERE VE EKONOMİ DE MASADA

Büyükelçi krizinin yanı sıra Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkeresi ve ekonomideki son durum da masadaki yerini aldı.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından başkanlık yapmak üzere kabine toplantısına katıldı.