Benzin ve motorinde büyük indirim ! Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda 8 Dolar İndirime Gidilecek ! Türkiye'de Benzin Ve Motorine 40 kuruş İndirime Tabi olacak..

Benzin ve motorinde büyük indirim !

Benzin ve motorinde büyük indirim kapıda

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ve ortalama 7 saat boyunca devam eden OPEC toplantısı kapsamında ek üretim bitimi kararında karara varılmamasının sonrasında petrol fiyatlarında fazla oranda fiyat düşüşü gerçekleşti.

Petrol satışı sürdüren Ülkeler Örgütü olan ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşma yapamaması sonrasında Suudi Arabistan 5. ayı anlaşmaları baş etapta 8 dolar miktarında indirim tamamlandı .

Yurt dışı ürün fiyatlarında Başlangıç fiyatları rakamların verilmesiyle gözler önüne serildi ortaya çıkan çöküş durumu ardından 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısında başlayarak hayata geçirilmiş olacak geçerli olmak kaydı ile hem motorin hem de benzin fiyatları ortalama olarak 40 kuruşluk indirim olacağı açıklandı.

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