Benzin ve motorin fiyatı sonrası o da ucuzladı: 1 lira 43 kuruş indirim Benzin ve motorin fiyatı sonrası o da ucuzladı: 1 lira 43 kuruş indirim Benzin ve motorin fiyatı sonrası akaryakıt ürünlerinden gazyağının fiyatı da ucuzladı. Gazyağında 1 lira 43 kuruş indirime gidildi.

Benzin ve motorine gelen indirimlerin ardından kalyak, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil ile gazyağı fiyatına da indirim geldi. Buna göre 17 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; --*Kalorifer yakıtının fiyatı 76 kuruş, --*Fuel oilin fiyatı 58 kuruş, --*Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 46 kuruş ve --* Gazyağının fiyatı ise 1 lira 43 kuruş ucuzladı.