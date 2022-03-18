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Benzin ve motorin fiyatı sonrası o da ucuzladı: 1 lira 43 kuruş indirim

Benzin ve motorin fiyatı sonrası o da ucuzladı: 1 lira 43 kuruş indirim Benzin ve motorin fiyatı sonrası o da ucuzladı: 1 lira 43 kuruş indirim Benzin ve motorin fiyatı sonrası akaryakıt ürünlerinden gazyağının fiyatı da ucuzladı. Gazyağında 1 lira 43 kuruş indirime gidildi.

Benzin ve motorin fiyatı sonrası o da ucuzladı: 1 lira 43 kuruş indirim
Admin
Admin
18 Mart 2022 Cuma 17:40

Benzin ve motorine gelen indirimlerin ardından kalyak, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oil ile gazyağı fiyatına da indirim geldi.

Buna göre 17 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

--*Kalorifer yakıtının fiyatı 76 kuruş,

--*Fuel oilin fiyatı 58 kuruş,

--*Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 46 kuruş ve

--* Gazyağının fiyatı ise 1 lira 43 kuruş ucuzladı.

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