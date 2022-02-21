Bddk'Dan araç kredisinde sevindiren haber geldi Otomotivde taksit limitleri ve kredi vadelerinde değişiklik BDDK, otomotivde araç fiyatlarının artmasının ardından taksitlendirmeye konu araç limitlerini ve bu araçlar için kullanılabilecek kredi oranlarında değişikliğe gitti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin sınırların değiştirilmesi hakkında bir karar yayımladı.

400 BİN TL VE ALTINA 48 AY VADE

Buna göre BDDK, nihai fatura değeri 400 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay, nihai fatura değeri 400 bin TL’nin üzerinde olup 800 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay olarak belirlenmesi kararı aldı.

Diğer taraftan, nihai fatura değeri 800 bin TL’nin üzerinde olup 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olup 2 milyon TL’nin üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

KREDİ, 100 BİN LİRA VE ALTI TAŞITLARIN YÜZDE 70'İ KADAR UYGULANACAK

Taşıt kredisi ise değeri 100 bin TL ve altında olan taşıtların yüzde 70'ini, fatura değeri 100 bin TL'yi aşan araçlarda, bedelin 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin TL'nin üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanıyordu.

Değişikliğin ardından kredi kullanılabilecek oran araç değerine göre kademeli hale getirildi.